Apollo.io เงินเดือน

เงินเดือนของ Apollo.io อยู่ในช่วง $59,069 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $306,460 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Apollo.io. อัปเดตล่าสุด: 11/15/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $280K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$186K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$164K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$253K
นักออกแบบกราฟิก
$212K
ทรัพยากรบุคคล
$151K
การตลาด
$114K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$284K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$243K
นักสรรหาบุคลากร
$219K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$306K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Apollo.io การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Apollo.io คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $306,460 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Apollo.io คือ $199,020

