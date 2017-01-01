ไดเรกทอรีบริษัท
Apidel Technologies
    Apidel Technologies is a certified WMBE and E-verified global staffing company specializing in customized workforce solutions for IT and healthcare staffing. Their mission is to be the preferred choice for both clients and job seekers.

    apideltech.com
    2012
    390
    $50M-$100M
