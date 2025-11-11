ไดเรกทอรีบริษัท
Apex Fintech Solutions
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

Apex Fintech Solutions วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in United States ที่ Apex Fintech Solutions รวม $107K ต่อyear สำหรับ Software Engineer I แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $132K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Apex Fintech Solutions อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Software Engineer I
(ระดับเริ่มต้น)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ระดับอาชีพใน Apex Fintech Solutions?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ที่ Apex Fintech Solutions in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $143,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Apex Fintech Solutions สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in United States คือ $120,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ