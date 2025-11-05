ไดเรกทอรีบริษัท
Apex Fintech Solutions วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Austin Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Austin Area ที่ Apex Fintech Solutions รวม $106K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Apex Fintech Solutions อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Apex Fintech Solutions
Software Engineer ALDP
Austin, TX
รวมต่อปี
$106K
ระดับ
I
เงินเดือนฐาน
$95K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$10.8K
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
0 ปี
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Apex Fintech Solutions in Greater Austin Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $143,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Apex Fintech Solutions สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Austin Area คือ $105,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ