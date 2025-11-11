ไดเรกทอรีบริษัท
ANZ
ANZ วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ เงินเดือน ใน Australia

ค่าตอบแทน วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ in Australia ที่ ANZ อยู่ในช่วง A$119K ต่อyear สำหรับ Junior Software Engineer ถึง A$149K ต่อyear สำหรับ Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Australia รวม A$159K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ANZ อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Junior Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
A$119K
A$116K
A$0
A$3.6K
Software Engineer
A$149K
A$146K
A$0
A$3.4K
Senior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ ที่ ANZ in Australia อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี A$175,811 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ANZ สำหรับตำแหน่ง วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ in Australia คือ A$155,962

