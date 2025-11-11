ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก in Australia ที่ ANZ อยู่ในช่วง A$169K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer ถึง A$190K ต่อyear สำหรับ Lead Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Australia รวม A$175K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ANZ อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$169K
A$167K
A$0
A$2.3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
