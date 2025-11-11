ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Australia ที่ ANZ รวม A$127K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ANZ อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
รวมต่อปี
A$127K
ระดับ
L4
เงินเดือนฐาน
A$124K
Stock (/yr)
A$0
โบนัส
A$3.1K
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
3 ปี
ระดับอาชีพใน ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรข้อมูล ที่ ANZ in Australia อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี A$184,123 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ANZ สำหรับตำแหน่ง วิศวกรข้อมูล in Australia คือ A$123,878

แหล่งข้อมูลอื่นๆ