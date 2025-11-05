ไดเรกทอรีบริษัท
ANZ
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Melbourne Area

ANZ วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Melbourne Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Melbourne Area ที่ ANZ อยู่ในช่วง A$115K ต่อyear สำหรับ Junior Software Engineer ถึง A$216K ต่อyear สำหรับ Lead Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Melbourne Area รวม A$166K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ANZ อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
Block logo
+A$89.5K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$33.9K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรข้อมูล

วิศวกร DevOps

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ ANZ in Greater Melbourne Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี A$215,844 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ANZ สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Melbourne Area คือ A$166,186

