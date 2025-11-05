ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Melbourne Area ที่ ANZ อยู่ในช่วง A$115K ต่อyear สำหรับ Junior Software Engineer ถึง A$216K ต่อyear สำหรับ Lead Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Melbourne Area รวม A$166K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ANZ อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่