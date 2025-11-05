ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Bengaluru ที่ ANZ อยู่ในช่วง ₹1.8M ต่อyear สำหรับ Junior Software Engineer ถึง ₹3.46M ต่อyear สำหรับ Lead Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru รวม ₹1.79M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ANZ อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่