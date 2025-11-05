ไดเรกทอรีบริษัท
ANZ
  • เงินเดือน
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • Greater Melbourne Area

ANZ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Melbourne Area

ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Melbourne Area ที่ ANZ อยู่ในช่วง A$126K ต่อyear สำหรับ Data Scientist ถึง A$171K ต่อyear สำหรับ Senior Data Scientist แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Melbourne Area รวม A$119K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ANZ อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ ANZ in Greater Melbourne Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี A$177,901 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ANZ สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Melbourne Area คือ A$142,866

