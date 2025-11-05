ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Melbourne Area ที่ ANZ อยู่ในช่วง A$126K ต่อyear สำหรับ Data Scientist ถึง A$171K ต่อyear สำหรับ Senior Data Scientist แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Melbourne Area รวม A$119K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ANZ อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
