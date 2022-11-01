ไดเรกทอรีบริษัท
ANZ เงินเดือน

เงินเดือนของ ANZ อยู่ในช่วง $8,937 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $164,797 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ANZ. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Junior Software Engineer $75.1K
Software Engineer $86.3K
Senior Software Engineer $115K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรเดฟออปส์

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $77.4K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $87.4K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $106K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $165K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $68.9K
การดำเนินงานธุรกิจ
$8.9K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$85.3K
บริการลูกค้า
$35.7K
นักวิเคราะห์การเงิน
$40.1K
ทรัพยากรบุคคล
$54K
นักธนาคารลงทุน
$45.5K
การตลาด
$73.3K
วิศวกรเครื่องกล
$92.6K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$101K
ผู้จัดการโปรแกรม
$144K
ฝ่ายขาย
$137K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$71.4K
สถาปนิกโซลูชั่น
$34.5K
ผลตอบแทนรวม
$58.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ANZ คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $164,797 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ANZ คือ $76,239

แหล่งข้อมูลอื่นๆ