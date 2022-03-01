ไดเรกทอรีบริษัท
Anyscale
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Anyscale เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Anyscale ตั้งแต่ $144,275 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ต่ำสุดถึง $317,500 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Anyscale. อัปเดตล่าสุด: 8/11/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $318K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$204K
นักสรรหาบุคลากร
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
สถาปนิกโซลูชัน
$299K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$208K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Anyscale, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

มีคำถาม? ถามชุมชน

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อโต้ตอบกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำอาชีพ และอื่นๆ

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Anyscale is วิศวกรซอฟต์แวร์ with a yearly total compensation of $317,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anyscale is $207,955.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Anyscale

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Socure
  • Higher Logic
  • Womply
  • Sofar Ocean
  • Rubrik
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ