ไดเรกทอรีบริษัท
Anthology
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Anthology เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Anthology ตั้งแต่ $15,075 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ที่ปรึกษาการจัดการ ที่ต่ำสุดถึง $179,598 สำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Anthology. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $125K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$74.6K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$15.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$87.4K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$70.4K
สถาปนิกโซลูชัน
$180K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Anthology είναι ο สถาปนิกโซลูชัน at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $179,598. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Anthology είναι $81,030.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Anthology

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Spok
  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • TechSmith
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ