Anthem เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Anthem ตั้งแต่ $84,575 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ต่ำสุดถึง $208,740 สำหรับ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Anthem. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $117K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $110K
สถาปนิกโซลูชัน
Median $201K

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$209K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $145K
นักวิเคราะห์การเงิน
$88.4K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$84.6K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$136K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $148K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$159K
คำถามที่พบบ่อย

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Anthem gemeldet wurde, ist ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $208,740. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Anthem gemeldet wurde, beträgt $140,338.

