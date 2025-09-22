ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in China ที่ Ant Group รวม CN¥638K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ant Group อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
รวมต่อปี
CN¥638K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
โบนัส
CN¥150K
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน Ant Group?

CN¥1.15M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ CN¥215,430+ (บางครั้งถึง CN¥2,154,300+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Ant Group in China อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CN¥881,043 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ant Group สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in China คือ CN¥590,640

