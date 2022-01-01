ไดเรกทอรีบริษัท
Ant Group
Ant Group เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Ant Group ตั้งแต่ $54,398 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ต่ำสุดถึง $220,743 สำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ant Group. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $69.5K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $87.6K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$221K

การพัฒนาธุรกิจ
$56K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$90.6K
การตลาด
$121K
การดำเนินงานการตลาด
$167K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$80.4K
ผู้จัดการโครงการ
$54.4K
สถาปนิกโซลูชัน
$146K
