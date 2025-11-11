ไดเรกทอรีบริษัท
Ansys
Ansys วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต in United States ที่ Ansys อยู่ในช่วง $124K ต่อyear สำหรับ P2 ถึง $139K ต่อyear สำหรับ P3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $150K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ansys อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
P1
Software Engineer 1(ระดับเริ่มต้น)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer 2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
Senior Software Engineer
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
ดู 4 ระดับอื่นๆ
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Ansys RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต ที่ Ansys in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $186,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ansys สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต in United States คือ $144,545

