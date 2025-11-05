ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Pittsburgh Area ที่ Ansys อยู่ในช่วง $86K ต่อyear สำหรับ P1 ถึง $140K ต่อyear สำหรับ P4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Pittsburgh Area รวม $129K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ansys อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
33%
ปี 1
33%
ปี 2
33%
ปี 3
ที่ Ansys RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.00% รายปี)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่