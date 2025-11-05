ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in India ที่ Ansys อยู่ในช่วง ₹1.93M ต่อyear สำหรับ P1 ถึง ₹3.9M ต่อyear สำหรับ P4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹2.37M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ansys อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
33%
ปี 1
33%
ปี 2
33%
ปี 3
ที่ Ansys RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.00% รายปี)
