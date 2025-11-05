ไดเรกทอรีบริษัท
Ansys
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรเครื่องกล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรเครื่องกล

  • Pittsburgh Area

Ansys วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน ใน Pittsburgh Area

ค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล in Pittsburgh Area ที่ Ansys อยู่ในช่วง $91K ต่อyear ถึง $163K แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Pittsburgh Area รวม $100K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ansys อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$109K
$101K
$1.7K
$6.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
ดู 4 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Ansys RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.00% รายปี)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรเครื่องกล ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ Ansys in Pittsburgh Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $162,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ansys สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล in Pittsburgh Area คือ $110,000

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Ansys

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ