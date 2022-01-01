ไดเรกทอรีบริษัท
Ansys
Ansys เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Ansys ตั้งแต่ $22,287 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $190,000 สำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ansys. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
วิศวกรเครื่องกล
P2 $110K
P3 $164K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $190K

บริการลูกค้า
$63.4K
วิศวกรไฟฟ้า
$174K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$131K
การตลาด
$124K
การดำเนินงานการตลาด
$113K
วิศวกรทัศนศาสตร์
$62.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$131K
ผู้จัดการโครงการ
$179K
นักสรรหาบุคลากร
$107K
การขาย
$133K
วิศวกรขาย
$39.3K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$123K
นักเขียนทางเทคนิค
$87.1K
ตารางการได้รับสิทธิ์

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Ansys, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 3 ปี:

  • 33% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (33.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Ansys is วิศวกรฮาร์ดแวร์ with a yearly total compensation of $190,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ansys is $111,360.

