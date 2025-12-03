ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรขาย in Romania ที่ Anritsu อยู่ในช่วง RON 128K ถึง RON 179K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Anritsu อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$31.4K - $36.5K
Romania
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$29K$31.4K$36.5K$40.6K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรขาย ที่ Anritsu in Romania อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RON 179,126 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Anritsu สำหรับตำแหน่ง วิศวกรขาย in Romania คือ RON 127,947

