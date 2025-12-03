ไดเรกทอรีบริษัท
Anonyome Labs
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักออกแบบกราฟิก

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักออกแบบกราฟิก

Anonyome Labs นักออกแบบกราฟิก เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักออกแบบกราฟิก in Russia ที่ Anonyome Labs อยู่ในช่วง RUB 738K ถึง RUB 1.07M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Anonyome Labs อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$10.9K - $12.4K
Russia
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$9.5K$10.9K$12.4K$13.8K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม นักออกแบบกราฟิก ข้อมูลเงินเดือน ที่ Anonyome Labs เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Anonyome Labs?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักออกแบบกราฟิก ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบกราฟิก ที่ Anonyome Labs in Russia อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 1,074,691 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Anonyome Labs สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิก in Russia คือ RUB 737,711

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Anonyome Labs

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Coinbase
  • Amazon
  • Netflix
  • Roblox
  • LinkedIn
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anonyome-labs/salaries/graphic-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.