Anon วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater London Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater London Area ที่ Anon รวม £91K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Anon อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Anon
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
รวมต่อปี
£91K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
£91K
Stock (/yr)
£0
โบนัส
£0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน Anon?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Anon in Greater London Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £92,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Anon สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater London Area คือ £90,950

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Anon

