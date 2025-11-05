ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Chicago Area ที่ Angi อยู่ในช่วง $167K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง $186K ต่อyear สำหรับ L3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Chicago Area รวม $185K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Angi อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$167K
$142K
$11.6K
$13.3K
L3
$186K
$160K
$5K
$21K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Angi RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่