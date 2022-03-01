Angi เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ Angi อยู่ในช่วง $49,750 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $280,812 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Angi. อัปเดตล่าสุด: 8/29/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $195K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
L3 $274K
L4 $281K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $207K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $138K
นักสรรหา
Median $130K
ผู้ช่วยธุรการ
$112K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$167K
นักวิเคราะห์การเงิน
$169K
ทรัพยากรบุคคล
$130K
การตลาด
$78.6K
ฝ่ายขาย
$49.8K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$184K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Angi RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

Angi şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $280,812 tazminatla ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the L4 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Angi şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $169,150 tutarındadır.

