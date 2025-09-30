ไดเรกทอรีบริษัท
Angel One
Angel One วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Mumbai Metropolitan Region

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Mumbai Metropolitan Region ที่ Angel One รวม ₹2.38M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Angel One อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
รวมต่อปี
₹2.38M
ระดับ
SDE 1
เงินเดือนฐาน
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹198K
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
Najvyšší platový balíček pre pozíciu วิศวกรซอฟต์แวร์ v Angel One in Mumbai Metropolitan Region predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,199,029. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Angel One pre pozíciu วิศวกรซอฟต์แวร์ in Mumbai Metropolitan Region je ₹2,282,121.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ