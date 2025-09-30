ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Bengaluru ที่ Angel One อยู่ในช่วง ₹3.05M ต่อyear ถึง ₹6.87M แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru รวม ₹3.8M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Angel One อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
