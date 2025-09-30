ไดเรกทอรีบริษัท
Angel One
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  • Greater Bengaluru

Angel One ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน ใน Greater Bengaluru

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru ที่ Angel One รวม ₹2.51M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Angel One อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Angel One
Product Manager
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹2.51M
ระดับ
Associate Product Manager
เงินเดือนฐาน
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน Angel One?

₹13.95M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ ₹2,614,950+ (บางครั้งถึง ₹26,149,500+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

Angel One in Greater Bengaluruผู้จัดการผลิตภัณฑ์最高薪酬方案，年度總薪酬為₹12,672,627。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Angel Oneผู้จัดการผลิตภัณฑ์職位 in Greater Bengaluru年度總薪酬中位數為₹3,509,706。

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Angel One

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • SoFi
  • PayPal
  • Amazon
  • Spotify
  • Lyft
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ