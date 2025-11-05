ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล ค่ามัธยฐาน in Greater Seattle Area ที่ Andrews Cooper รวม $138K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Andrews Cooper อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Andrews Cooper
Senior Mechanical Engineer
Bothell, WA
รวมต่อปี
$138K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
$133K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$5K
อายุงานในบริษัท
7 ปี
ประสบการณ์
8 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ Andrews Cooper in Greater Seattle Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $157,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Andrews Cooper สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล in Greater Seattle Area คือ $137,000

