Anaplan
Anaplan เงินเดือน

เงินเดือนของ Anaplan อยู่ในช่วง $73,630 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $346,725 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Anaplan. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

สถาปนิกโซลูชั่น
Median $168K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
ทรัพยากรบุคคล
Median $344K
ฝ่ายขาย
Median $250K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$262K
บริการลูกค้า
$98.5K
ความสำเร็จของลูกค้า
$281K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$116K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$138K
การดำเนินงานการตลาด
$89.2K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$270K
ผู้จัดการโครงการ
$154K
นักสรรหา
$73.6K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$347K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$239K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Anaplan RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Anaplan คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $346,725 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Anaplan คือ $156,545

