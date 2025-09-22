ไดเรกทอรีบริษัท
Amperity
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • การตลาด

  • เงินเดือนทั้งหมดของ การตลาด

Amperity การตลาด เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย การตลาด in United States ที่ Amperity อยู่ในช่วง $100K ถึง $140K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Amperity อัปเดตล่าสุด: 9/22/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$109K - $132K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$100K$109K$132K$140K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม การตลาด ข้อมูลเงินเดือน ที่ Amperity เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Option

ที่ Amperity Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว การตลาด ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

El paquete salarial más alto reportado para un การตลาด en Amperity in United States tiene una compensación total anual de $140,360. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Amperity para el puesto de การตลาด in United States es $100,430.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Amperity

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Ivanti
  • AvidXchange
  • data.world
  • AB Tasty
  • Mastercard
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ