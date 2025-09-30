ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area ที่ Amgen อยู่ในช่วง $108K ต่อyear สำหรับ L3 ถึง $152K ต่อyear สำหรับ L5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area รวม $129K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Amgen อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
0%
ปี 1
33%
ปี 2
33%
ปี 3
34%
ปี 4
ที่ Amgen RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
0% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (0.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.00% รายปี)
34% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (34.00% รายปี)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่