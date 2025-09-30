ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in San Francisco Bay Area ที่ Amgen อยู่ในช่วง $206K ต่อyear สำหรับ L5 ถึง $254K ต่อyear สำหรับ L6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area รวม $212K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Amgen อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
0%
ปี 1
33%
ปี 2
33%
ปี 3
34%
ปี 4
ที่ Amgen RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
0% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (0.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.00% รายปี)
34% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (34.00% รายปี)
