Amgen
Amgen นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Los Angeles Area

ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Los Angeles Area ที่ Amgen อยู่ในช่วง $96.7K ต่อyear สำหรับ L3 ถึง $218K ต่อyear สำหรับ L6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Los Angeles Area รวม $139K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Amgen อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

0%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

34%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Amgen RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 0% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (0.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.00% รายปี)

  • 34% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (34.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Amgen in Greater Los Angeles Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $218,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Amgen สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Los Angeles Area คือ $143,000

