AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas เงินเดือน

เงินเดือนของ AmeriHealth Caritas อยู่ในช่วง $87,312 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $155,220 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ AmeriHealth Caritas. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
$152K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$87.3K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$133K

สถาปนิกโซลูชั่น
$155K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ AmeriHealth Caritas คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $155,220 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ AmeriHealth Caritas คือ $142,250

