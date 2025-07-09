ไดเรกทอรีบริษัท
Americold
Americold เงินเดือน

เงินเดือนของ Americold อยู่ในช่วง $70,350 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $233,825 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Americold. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

การพัฒนาธุรกิจ
$234K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$98K
ทรัพยากรบุคคล
$70.4K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$128K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Americold คือ การพัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $233,825 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Americold คือ $112,750

