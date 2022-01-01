ไดเรกทอรีบริษัท
American Tower
American Tower เงินเดือน

เงินเดือนของ American Tower อยู่ในช่วง $34,053 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $222,408 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ American Tower. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรฮาร์ดแวร์
$106K
ผู้จัดการโครงการ
$34.1K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$199K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$222K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ American Tower RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

