ไดเรกทอรีบริษัท
American Red Cross
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

American Red Cross เงินเดือน

เงินเดือนของ American Red Cross อยู่ในช่วง $30,833 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $183,600 สำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ American Red Cross. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

ผู้ช่วยธุรการ
$59.7K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$126K
บริการลูกค้า
$30.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$35.5K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$35.2K
การตลาด
$184K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$131K
ผู้จัดการโครงการ
$95.5K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$79.6K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ American Red Cross คือ การตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $183,600 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ American Red Cross คือ $79,600

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ American Red Cross

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • PayPal
  • SoFi
  • Pinterest
  • Roblox
  • Snap
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ