American Medical Association เงินเดือน

เงินเดือนของ American Medical Association อยู่ในช่วง $77,610 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $587,050 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ American Medical Association. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $110K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$77.6K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$85.4K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$81.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$249K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$587K
สถาปนิกโซลูชั่น
$139K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ American Medical Association คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $587,050 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ American Medical Association คือ $110,000

