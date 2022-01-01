ไดเรกทอรีบริษัท
American Family Insurance
American Family Insurance เงินเดือน

เงินเดือนของ American Family Insurance อยู่ในช่วง $22,718 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $190,950 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ American Family Insurance. อัปเดตล่าสุด: 9/2/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $127K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $102K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $152K
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
$161K
ทรัพยากรบุคคล
$22.7K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$124K
การตลาด
$121K
ฝ่ายขาย
$52.5K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$153K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$191K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ American Family Insurance คือ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $190,950 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ American Family Insurance คือ $127,000

