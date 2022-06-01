ไดเรกทอรีบริษัท
American Bureau of Shipping
American Bureau of Shipping เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน American Bureau of Shipping ตั้งแต่ $55,984 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $146,265 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ American Bureau of Shipping. อัปเดตล่าสุด: 8/12/2025

$160K

วิศวกรเครื่องกล
$126K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$139K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$56K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$146K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$82.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ American Bureau of Shipping คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $146,265 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ American Bureau of Shipping คือ $125,625

