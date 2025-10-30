ค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ธุรกิจ in United States ที่ American Airlines อยู่ในช่วง $83.8K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง $108K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $109K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ American Airlines อัปเดตล่าสุด: 10/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***