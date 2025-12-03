ไดเรกทอรีบริษัท
Amer Sports
Amer Sports ฝ่ายขาย เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ฝ่ายขาย in Norway ที่ Amer Sports อยู่ในช่วง NOK 427K ถึง NOK 620K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Amer Sports อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$48K - $55.7K
Norway
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$42.3K$48K$55.7K$61.4K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ฝ่ายขาย ที่ Amer Sports in Norway อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี NOK 619,991 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Amer Sports สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย in Norway คือ NOK 427,221

