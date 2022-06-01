ไดเรกทอรีบริษัท
Amentum
Amentum เงินเดือน

เงินเดือนของ Amentum อยู่ในช่วง $78,605 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ระดับต่ำสุด ถึง $174,125 สำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Amentum. อัปเดตล่าสุด: 9/2/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $80K

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $128K
วิศวกรเครื่องกล
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

บริการลูกค้า
$174K
ผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
$78.6K
นักวิเคราะห์การเงิน
$114K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$133K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$105K
ผู้จัดการโปรแกรม
$129K
ผู้จัดการโครงการ
$113K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$171K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Amentum คือ บริการลูกค้า at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $174,125 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Amentum คือ $114,425

