Amelia เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Amelia ตั้งแต่ $58,920 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $226,125 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Amelia. อัปเดตล่าสุด: 8/11/2025

$160K

การพัฒนาธุรกิจ
$121K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$58.9K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$226K

สถาปนิกโซลูชัน
$199K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Amelia is ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $226,125. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amelia is $159,800.

