ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย สถาปนิกโซลูชัน in United States ที่ Alteryx อยู่ในช่วง $320K ถึง $455K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Alteryx อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
ที่ Alteryx RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)
33.4% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.40% รายปี)