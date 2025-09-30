ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Prague Metropolitan Area ที่ Alteryx รวม CZK 1.86M ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Prague Metropolitan Area รวม CZK 2.02M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Alteryx อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.4%
ปี 3
ที่ Alteryx RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)
33.4% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.40% รายปี)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่