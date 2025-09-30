ไดเรกทอรีบริษัท
Alteryx
Alteryx วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Czech Republic

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Czech Republic ที่ Alteryx รวม CZK 1.86M ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Czech Republic รวม CZK 2.02M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Alteryx อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.4%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Alteryx RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.4% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.40% รายปี)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Alteryx in Czech Republic อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CZK 3,641,397 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Alteryx สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Czech Republic คือ CZK 1,906,989

