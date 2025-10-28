ไดเรกทอรีบริษัท
Alteryx
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ฝ่ายขาย

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ฝ่ายขาย

Alteryx ฝ่ายขาย เงินเดือน

ค่าตอบแทน ฝ่ายขาย in United States ที่ Alteryx รวม $241K ต่อyear สำหรับ Senior Sales แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $220K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Alteryx อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$145K
$145K
$0
$0
Lead Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.4%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Alteryx RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.4% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.40% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ฝ่ายขาย ที่ Alteryx in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $340,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Alteryx สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย in United States คือ $150,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ